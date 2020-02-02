В Донбассе командир 58-й бригады ВСУ наладил подпольное производство сигарет десяти торговых марок
«Доблестные защитники» Украины из 58-й отдельной мотопехотной бригады не только обстреливают мирных жителей Горловки, но и «попутно» занимаются производством сигарет в промышленных масштабах.
На днях сотрудники СБУ вышли на подпольный бизнес по производству контрафактной табачной продукции, налаженный в зоне ООС командиром 58-й бригады Дмитрием Кащенко. Минифабрика располагалась в частном секторе Дзержинска. На ней производились сигареты более чем десяти торговых марок ассоциации «Укртютюн». Об этом рассказали в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.
- Круглосуточную работу цеха обеспечивали два офицера и шестеро солдат 58-й бригады, которым Кащенко платил процент от реализованной продукции, - отметили в УНМ. – Сотрудники СБУ обнаружили документы и поддельные печати Харьковской таможни, сырье, коробки, акцизные марки и более двух тон готовой продукции.
Кащенко явно работает под серьезной «крышей» и делился частью прибыли с высокопоставленными чиновниками. Этим объясняется тот факт, что заводик после проверки продолжает выпуск поддельных сигарет.
Кстати, 29 января Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий. Документ принят под давлением ассоциации «Укртютюн». Но полковникам и генералам в зоне ООС украинские законы не писаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU