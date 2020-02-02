Украинская армия третий день подряд обстреливает Донецкий аэропорт из минометов

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:34:12+03:00

Также под огнем ВСУ окраины Горловки и юг ДНР

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Сегодня утром украинская армия снова открыла огонь по району Донецкого аэропорта – Вольво-центру, а также донецкому поселку Жабичево. Было выпущено 3 мины калибром 82 мм и 12 гранат из автоматического гранатомета. Стреляли со стороны Песок.

Пошел третий день, как ВСУ ведут сосредоточенный огонь в этом направлении. Вчера, 1 февраля, район Донецкого аэропорта принял основной удар.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали что за минувшие сутки украинская армия 8 раз нарушала режим прекращения огня. По территории Республики было выпущено 59 снарядов, мин и гранат. Также огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и обычного стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались районы столичного аэропорта, донецких поселков Жабичево и Старомихайловка; на горловском направлении – район поселков Доломитный и шахты имени Гагарина; на мариупольском – окрестности села Саханка.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

Тем временем, горячо и на линии соприкосновения Украины и ЛНР. 1 февраля обстрелам подверглись районы сел Логвиново и Березовское. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.

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ИСТОЧНИК KP.RU