2020-02-01T19:59:41+03:00
Политика

Получение паспорта ДНР: Как пройти процедуру дактилоскопии

С нового года для получения паспорта ДНР нужно снять отпечатки пальцев
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дактилоскопия введена с этого года. Фото: ДАНДактилоскопия введена с этого года. Фото: ДАН
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Дактилоскопия (снятие отпечатков пальцев) – процедура, которую с нового года проходят все жители Республики при подаче документов на паспорт ДНР. Особенности этой процедуры рассказала депутат НС ДНР Анастасия Селиванова.

Дата и время дактилоскопии назначаются в момент подачи документов на паспорт ДНР. Снятие отпечатков пальцев происходит на специальном сканере.

- Для проведения процедуры дактилоскопии необходимо заполнить заявление (см. образец - «на себя»), - пояснила депутат Народного Совета Анастасия Селиванова. - Если документы на паспорт ДНР подает ребёнок с 14 до 18 лет, то такое заявление вместо него заполняет и подписывает один из родителей (см. образец - «на ребенка»).

ШАБЛОН и ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ:

Бланк для заполнения: https://yadi.sk/i/nRUFmFhmSsNl4w

Пример заполнения «на себя»: https://yadi.sk/i/5AWcpBxT1pR7nA

Пример заполнения «на ребенка»: https://yadi.sk/i/fxot2vOBR46LeA

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ИСТОЧНИК KP.RU

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