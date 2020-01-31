В Донбассе семимесячная девочка умерла от голода, когда ее мама «пошла по делам»

31 Янв. 2020 2020-01-31T21:20:14+03:00

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Дикий случай гибели младенца от недоедания произошел в Кременском районе Луганской области. 4 января 40-летняя мамаша оставила семимесячную малышку вместе с другими детьми и «пошла по делам». Когда вернулась, то увидела, что ребенок не подает признаков жизни, и вызвала «скорую помощь».

Каково же было удивление медиков и следователей прокуратуры, когда судебно-медицинская экспертиза выяснила, что девочка умерла от недоедания.

- Смерть младенца наступила в результате кахексии, обусловленной недостаточностью питания, – так это звучит в официальном сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

Кахексиия — это крайнее истощение организма, которое характеризуется общей слабостью, резким снижением веса, активности физиологических процессов, а также изменением психического состояния больного.

Впрочем, горе-мамаша утверждает, что девочка родилась здоровой, ей были сделаны все необходимые прививки, хроническими заболеваниями не страдала.

В прокуратуре же уверены в злостном несоблюдении родительницей своих обязанностей.

- 31 января жительнице Кременского района сообщено о подозрении по статье 166 УК Украины «Злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия», – отметили в прокуратуре.

Если вина матери умершей девочки будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет. А для других детей женщины, скорее всего, уготован путь в детдом.

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ИСТОЧНИК KP.RU