В ДНР ускорят процесс получения республиканского паспорта

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:08:54+03:00

Пушилин отметил, что власти будут в индивидуальном порядке изучать и случаи отказа в получении паспорта республиканского образца Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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В Донецкой Народной Республике вырос спрос на оформление паспорта республиканского образца. В некоторых районах записаться в электронной очереди для подачи документов можно аж на конец лета 2020 года. Поэтому власти ДНР планируют решить этот вопрос и ускорить процесс паспортизации.

Лидер государства Денис Пушилин заявил, что планируется увеличить штат сотрудников Миграционной службы и сократить время на оформление паспорта.

- Рассматривается целый комплекс процедур: от увеличения штата сотрудников до сокращения времени на проверочные мероприятия, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что власти будут в индивидуальном порядке изучать случаи отказа в получении паспорта республиканского образца.

- Увы, поток таких обращений ко мне очень большой, и сейчас нужно переходить на системный подход, когда каждый случай будет изучаться отдельно. В этом году мы перейдем к стадии, когда в каждом случае будем разбираться индивидуально, - подчеркнул Глава ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU