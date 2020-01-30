2020-01-30T11:41:24+03:00
Политика

Татьяна Монтян в Донецке: «Вопрос с пенсиями жителям Донбасса - позорище тварей, которые рулят Украиной»

Украинская правозащитница заявила, что этот позор киевская власть никогда не смоет с себя
Ольга ГОРДОНикита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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Татьяна Монтян одна из немногих жителей Украины, кто говорит всю горькую правду о киевской власти и полной бесперспективности команды Зе. Фото: glavred.infoТатьяна Монтян одна из немногих жителей Украины, кто говорит всю горькую правду о киевской власти и полной бесперспективности команды Зе. Фото: glavred.info
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Чтобы получить заработанные честным трудом социальные выплаты, пенсионерам Донбасса приходится проходить все круги ада. Только поездка на подконтрольную Киеву территорию чего стоит – десятки пожилых людей скончались в бесконечных очередях на блокпостах.

Украинская правозащитница Татьяна Монтян в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказала, что пенсии – это невероятная боль.

- Это позорище тварей, которые рулят Украиной. Пенсии платят людям, которые даже уехали, например, в Австралию, и не платят людям Донбасса, которые их заработали. То, что они творят с этими пенсиями – это позор, который никогда не смоет с себя эта «кострюлеголовая» власть, - сказала Татьяна.

По словам Монтян, решить проблемы с выплатой пособий пенсионерам Донбасса могут решить западные кураторы.

- Если бы было желание американцев и европейцев – подлых лицемерных существ, заплатить людям пенсии – им бы заплатили, - говорит правозащитница. - Нужно выплатить пенсии за шесть лет тем, кто их не получал, есть те, кто уже умер – нужно заплатить наследникам, потому что пенсии – собственность…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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