Татьяна Монтян в Донецке: «Вопрос с пенсиями жителям Донбасса - позорище тварей, которые рулят Украиной»
Чтобы получить заработанные честным трудом социальные выплаты, пенсионерам Донбасса приходится проходить все круги ада. Только поездка на подконтрольную Киеву территорию чего стоит – десятки пожилых людей скончались в бесконечных очередях на блокпостах.
Украинская правозащитница Татьяна Монтян в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказала, что пенсии – это невероятная боль.
- Это позорище тварей, которые рулят Украиной. Пенсии платят людям, которые даже уехали, например, в Австралию, и не платят людям Донбасса, которые их заработали. То, что они творят с этими пенсиями – это позор, который никогда не смоет с себя эта «кострюлеголовая» власть, - сказала Татьяна.
По словам Монтян, решить проблемы с выплатой пособий пенсионерам Донбасса могут решить западные кураторы.
- Если бы было желание американцев и европейцев – подлых лицемерных существ, заплатить людям пенсии – им бы заплатили, - говорит правозащитница. - Нужно выплатить пенсии за шесть лет тем, кто их не получал, есть те, кто уже умер – нужно заплатить наследникам, потому что пенсии – собственность…
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ИСТОЧНИК KP.RU