2020-01-29T19:10:49+03:00
Политика

В следующий раз Украина и ДНР будут разводиться в Гнутово

Пропускной пункт Гнутово-Октябрь рассматривается контактной группой как новый участок разведения сил и средств
Ольга ГОРДО
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Возможно следующее разведение сил и средств пройдет на участке Гнутово-Октябрь. Фото: glavcom.uaВозможно следующее разведение сил и средств пройдет на участке Гнутово-Октябрь. Фото: glavcom.ua
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Новым участком разведения сил и средств может стать район пропускного пункта Гнутово-Октябрь, что на юге Донбасса. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР на переговорах контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Координатор от ОБСЕ (Хайди Грау) проанализировав предложения сторон, сообщила, что из девяти рабочих вариантов совпадает только один, который находится в районе КПВВ «Октябрь – Гнутово» на юге нашей Республики. При этом отметим, что и это совпадение весьма условно: видение сторон проведения разведения на этом участке значительно отличаются, — сообщила Никонорова.

При этом, до обсуждения плана-графика сначала надо определить три участка. В целом, процесс разведения должен проходить поэтапно по всей линии соприкосновения.

- Чтобы в будущем урегулировать оставшиеся без внимания важные детали разведения важно согласовать и предварительно подписать дополнение к рамочному решению. Однако украинская сторона намеренно затягивает обсуждение новых участков, из-за чего переговорщикам не хватает времени перейти к работе над дополнением, — отмечает полпред.

Пропускной пункт «Октябрь» расположен в Новоазовском районе ДНР на границе Республики с временно подконтрольной Киеву частью Донбасса. Ранее украинские военные активно минировали территорию вблизи этого КПП, установив 23 января более двухсот мин.

На прошлом заседании контактной группы, шестнадцатого января, сообщалось, что в Минске обсуждается девять участков для дальнейшего разведения сил и средств в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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