Завтра художественный музей можно будет посетить бесплатно
Во всем мире с каждым годом все больше и больше набирает обороты программа «Ночь в музее» - когда в определенный день, вернее ночь, музеи продолжают работать после захода солнца бесплатно. Даже самые популярные и знаменитые. Из-за комендантского часа в Донецке такая акция невозможна. Ну и ладно, есть ведь еще и день.
Сотрудники донецкого художественного музея также решили провести подобную акцию и выделили для этого целый день! Сообщение об этом появилось на страничке художественного музея в соцсетях.
- Внимание! Важная информация! Напоминаем, что завтра, 29 января в художественном музее - день бесплатного посещения! Ждем всех желающих!, - сообщают сотрудники музея.
Напоминаем, что музей расположен на бульваре Пушкина, дом 25. Часы работы: среда, четверг, суббота, воскресенье с 09:00 до 17:00; пятница с 09:00 до 16:00. Понедельник, вторник выходные дни. Телефон для справок 062 381-00-64
ИСТОЧНИК KP.RU
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