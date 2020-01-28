Завтра художественный музей можно будет посетить бесплатно

28 Янв. 2020 2020-01-29T00:00:29+03:00

Двадцать девятого декабря вход в музей бесплатный для всех желающих

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Во всем мире с каждым годом все больше и больше набирает обороты программа «Ночь в музее» - когда в определенный день, вернее ночь, музеи продолжают работать после захода солнца бесплатно. Даже самые популярные и знаменитые. Из-за комендантского часа в Донецке такая акция невозможна. Ну и ладно, есть ведь еще и день.

Сотрудники донецкого художественного музея также решили провести подобную акцию и выделили для этого целый день! Сообщение об этом появилось на страничке художественного музея в соцсетях.

- Внимание! Важная информация! Напоминаем, что завтра, 29 января в художественном музее - день бесплатного посещения! Ждем всех желающих!, - сообщают сотрудники музея.

Напоминаем, что музей расположен на бульваре Пушкина, дом 25. Часы работы: среда, четверг, суббота, воскресенье с 09:00 до 17:00; пятница с 09:00 до 16:00. Понедельник, вторник выходные дни. Телефон для справок 062 381-00-64

ИСТОЧНИК KP.RU