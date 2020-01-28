28 Янв. 2020 2020-01-28T23:11:37+03:00

Погода на 29 января в Луганске: температура воздуха до 5 градусов тепла, временами – дождь. Фото: ВКонтакте

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС

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29 января в Луганской Народной Республике ожидаются колебание температуры воздуха от нуля до пяти градусов тепла, временами - дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС.

- В ЛНР будет облачно, временами дождь, местами туман. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду, днем местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем ноль - пять градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 29 января зафиксировали в 1969 году – минус 29,2 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2015 году – плюс 11,4 градуса.

Ночью 30 января, по предварительному прогнозу, ожидаются дождь и мокрый снег, температура воздуха существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU