Ученые из РФ помогут установить причину подземных толчков в Макеевке

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:08:04+03:00

Первые данные рабочей группы обсудят уже через три дня - 30 января

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Ученые из Перми приступили к обработке данных сейсмической аппаратуры, установленной для определения эпицентра подземных толчков в Макеевке. Первые данные будут обсуждаться на собрании рабочей группы в четверг, 30 января.

"Комсомолка" ранее сообщала о подземных толчках, которые происходят в поселке Объединенном. Тогда эксперты выясняли, почему дома макеевчан буквально трещат по швам.

Теперь в ДНР была закуплена аппаратура сейсмического контроля «Ермак-5». С ее помощью планируется вести круглосуточное наблюдение за динамическими колебаниями в Советском районе Макеевки.

- Показания с установленной аппаратуры уже снимались, есть кое-какие данные. Сегодня два датчика переставили для уточнения информации. Эти данные мы отсылаем ученым в Пермь, они их обрабатывают и результаты пересылают обратно нам, – сообщил руководитель рабочей группы по установлению природы колебаний, доктор технических наук Николай Лобков.

Об итогах исследования говорить преждевременно, так как собрано недостаточно информации. Ученые рассчитывают определить точные координаты (включая глубину) эпицентра подземных колебаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU