«Посреди ночи подскочил с кровати»: Жители Макеевки жалуются на повторяющиеся подземные толчки
Жители поселка Объединенный Советского района Макеевки жалуются на подземные толчки, похожие на землетрясение.
- Посреди ночи подскочил с кровати – думал, что обстрел, а оказалось, какая-то сейсмическая активность, - рассказал "КП" местный житель Максим Переверзев.
В Макеевке оперативно создана Рабочая группа по установлению природы динамических явлений. В городской администрации просят жителей, ощутивших на себе подземные толчки, сообщать им об этом. Номера телефонов: (071) 363-07-40, (071) 308-36-00, 23-08-42.
- Просьба указывать время и дату толчка, ФИО и точный адрес проживания заявителя, контактный номер телефона, - добавили в мэрии Макеевки. - Эта информация необходима для проведения анализа периодичности возникновения толчков.
Напомним, что на Объединенном из-за непонятной сейсмической активности начали разрушаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU