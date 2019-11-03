«Посреди ночи подскочил с кровати»: Жители Макеевки жалуются на повторяющиеся подземные толчки

СЕГОДНЯ 21:36 2019-11-03T22:26:53+03:00

Почему в Макеевке по швам трещат дома. Фото: ВКонтакте

Почему в Макеевке по швам трещат дома – выясняют эксперты

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Жители поселка Объединенный Советского района Макеевки жалуются на подземные толчки, похожие на землетрясение.

- Посреди ночи подскочил с кровати – думал, что обстрел, а оказалось, какая-то сейсмическая активность, - рассказал "КП" местный житель Максим Переверзев.

В Макеевке оперативно создана Рабочая группа по установлению природы динамических явлений. В городской администрации просят жителей, ощутивших на себе подземные толчки, сообщать им об этом. Номера телефонов: (071) 363-07-40, (071) 308-36-00, 23-08-42.

- Просьба указывать время и дату толчка, ФИО и точный адрес проживания заявителя, контактный номер телефона, - добавили в мэрии Макеевки. - Эта информация необходима для проведения анализа периодичности возникновения толчков.

Напомним, что на Объединенном из-за непонятной сейсмической активности начали разрушаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU