2020-01-28T20:29:42+03:00
Политика

29 января в Минске будут обсуждать обмен пленными и открытие новых пунктов пропуска в Донбассе

Координатор ОБСЕ Тони Фриш рассказал о планах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Переговоры в Минске проходят в Президент-отеле. Фото: zastavki.comПереговоры в Минске проходят в Президент-отеле. Фото: zastavki.com
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29 января в Минске пройдет очередная встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Тони Фриш рассказал, какие вопросы будут обсуждать.

В повестке дня вопросы одновременного освобождения и обмена удерживаемыми лицами. А еще открытие новых пунктов пропуска на линии разграничения. Кроме того, будут обсуждаться темы защиты гражданской и критической инфраструктуры.

Координатор ОБСЕ подтвердил, что планируется новый обмен, но сначала нужно осуществить основную работу по сверке списков и юридической очистке обмениваемых лиц. Как известно, последний обмен состоялся 29 декабря.

По поводу новых пунктов пропуска Фриш сказал, что существует несколько предложений, но отказался говорить о деталях.

- Мнения не очень сходятся, еще необходимы обсуждения, – добавил координатор.

Как известно сейчас на линии разграничения работают пять пунктов пропуска: четыре в ДНР и один – в ЛНР. На встрече в Париже лидеров стран «Нормандской четверки» поднимался вопрос об открытии новых КПП, чтобы уменьшить громадные очереди.

Тони Фриш признался, что не ожидает чуда от переговоров гуманитарной подгруппы в Минске 29 января.

- Мы, несомненно, будем иметь незначительный прогресс в ходе дискуссий по этим направлениям, но я считаю, что мы не достигнем чуда завтра, – сказал он.

Кстати, представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова не раз сообщала о том, что украинская сторона под разными предлогами блокирует работу подгруппы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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