2020-01-28T16:56:55+03:00
Политика

«Грохотало сильно!» Украинские мины взрывались недалеко от пункта пропуска под Донецком

Сегодня днем ВСУ обстреляли окраины Еленовки
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные средь бела дня расстреливали окраины Еленовки из минометов. Фото Пресс-центр штаба ООСУкраинские военные средь бела дня расстреливали окраины Еленовки из минометов. Фото Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня средь бела дня украинские военные неожиданно открыли огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по северной окраине Еленовки. В это время в поселке на республиканском пункте пропуска находились сотни людей и десятки автомобилей и автобусов.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что в 14.30 со стороны Новомихайловки ВСУ начали обстрел района села Сигнальное к югу от Донецка с применением минометов. Были выпущены три мины калибром 82 миллиметра, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сигнальное расположено на северной окраине Еленовки. А в самом поселке - республиканский пункт пропуска. Он находится на оживленной трассе, соединяющей Донецк с Мариуполем. В это время на КПП проходили контроль сотни людей и десятки автомобилей и автобусов.

- Грохотало сильно, - поделилась впечатлениями дончанка Елена. – Было ощущение, что вот-вот и по нам прилетит. КПП Еленовки ведь не раз обстреливали. Были убитые и раненые.

Сейчас оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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