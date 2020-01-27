2020-01-27T23:14:07+03:00
Политика

На участке разведения сил в Петровском возобновились обстрелы со стороны ВСУ

На участке разведения сил и средств Петровское-Богдановка возобновились обстрелы со стороны ВСУ
Ольга ГОРДО
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Украина опять стреляет по ПетровскомуУкраина опять стреляет по ПетровскомуФото: Ольга ЖУКОВА
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То, что Украина не хочет разведения сил и средств в Петровском, было понятно с самого начала. Несмотря на несколько срывов, Украину все-таки заставили отвести силы и средства. И вот новость – обстрелы со стороны Украины возобновились.

Перед тем как начать стрелять, Украина попыталась спровоцировать ДНР посредством вброса. Штаб так называемого «ООС» в Facebook сообщил, что силы ДНР зашли на позиции ВСУ на участке «Петровское-Богдановка», в 250 метрах от видеокамеры ОБСЕ, и открыли огонь трассирующими пулями в сторону территории Республики.

- В заявлении указывается, что огонь велся с расстояния 250 метров от камеры Миссии, но на указанном расстоянии никогда не было позиций ВФУ, — отметили в представительстве ДНР в СЦКК. — Любые передвижения на участке круглосуточно фиксирует камера СММ ОБСЕ, следовательно, данную ситуацию может прояснить размещение видео с камеры Миссии в открытом доступе.

Кроме того, отмечается, что указанные украинской стороной координаты находятся на возвышенности и в прямой видимости ВСУ, которые в любой момент могли подавить огневую точку ДНР, «поэтому решиться на такой маневр могли разве что камикадзе».

В СЦКК также напомнили, что позиций ВСУ в принципе не может быть на участке разведения, поскольку Киев ранее отчитался о демонтаже своих фортификационных сооружений.

Вместе с тем там подтвердили факт обстрела, однако он был на расстоянии 2,5 километра от камеры Миссии.

- Воспользовавшись ситуацией, и наивно полагая, что в очередной раз удастся обмануть общественность, ВФУ совершили целенаправленный обстрел, — продолжили в СЦКК. — Наблюдатели СЦКК уже около недели фиксируют активность возле и в пределах участка разведения на стороне ВСУ. Публичное заявление украинской стороны в СЦКК традиционно демонстрирует профессиональную несостоятельность тех, кто придумывает такие лишенные здравой логики «военные байки».

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После этого разведения, ОБСЕ нашла и начала фиксировать нарушения с обеих сторон. Всего насчитали 26 нарушений. С нашей стороны – 5, со стороны Украины - 21. В нашем случае нарушение - это вырытая в неположенном месте десятиметровая траншея, а со стороны Украины – это наличие живой силы и техники там, где всего этого быть не должно. Собственно, сегодняшнее мероприятие и должно было стать началом устранения этих нарушений. Но, как говорят на Украине – нэ так сталося, як гадалося (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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