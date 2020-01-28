2020-01-28T18:45:58+03:00
Политика

Бывший мэр Славянска Штепа уверена, что ей удастся содрать с Украины 18 миллионов евро

Во столько она оценивает моральный ущерб за три года, проведенные в СИЗО
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Неля Штепа целый год доказывала Европейскому суду, что она права. Фото: joinfo.uaНеля Штепа целый год доказывала Европейскому суду, что она права. Фото: joinfo.ua
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Киевские власти, наверное, уже жалеют, что пять лет назад отправили в СИЗО экс-мэра Славянска (Донецкая область) Нелю Штепу - по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической организации.

Штепу так и не удалось осудить. Зато теперь она решила по полной компенсировать все свои страдания. Сначала Неля, руководившая городом в период «русской весны» в 2014 году, подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о правомерности ее нахождения в СИЗО в течение столь длительного времени.

- Год мы переписывались с ЕСПЧ. Суд просил правительство Украины ответить на вопросы, потом нас, потом опять правительство. Потом приезжала сюда комиссия судей, они общались с украинскими судьями, – рассказала Неля Штепа в эфире местного телеканала. - В конце концов, было вынесено решение, что меня неправомерно посадили в СИЗО.

По специальной формуле был высчитан материальный ущерб – 3600 евро. И в начале декабря эти деньги Киев выплатил.

А теперь Штепа подала иск на компенсацию морального ущерба в сумме 18 млн евро.

- Я уверена, что и эти деньги тоже получу, – сказала экс-мэр Славянска.

Попутно энергичная женщина решила снова возглавить город. Осенью на Украине пройдут выборы в местные органы власти. И Штепа намерена баллотироваться на выборах городского головы.

- Те, кто надеется, что меня закроют, и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы, расслабьтесь. Я подам, никто меня не закроет, – сказала Штепа.

Дело в отношении экс-мэр Славянска продолжают рассматривать в Харькове.

Тем временем, жители Дебальцево, расположенного на территории ДНР, подготовили первые иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием о возмещении Украиной причиненного ущерба на общую сумму 12,7 миллиона рублей. Два многоквартирных дома под номерами 13 и 46 по улице Ленина были повреждены во время боевых действий в 2014 и 2015 годах. В результате прямых и осколочных попаданий снарядов в большинстве квартир повреждены основные несущие конструкции, оконные, балконные и дверные блоки, внутренняя отделка, системы жизнеобеспечения.

Моральный ущерб жителей Дебальцево пока никто не оценивал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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