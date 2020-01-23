Бывший мэр Славянска Штепа умудрилась получить от Украины три с половиной тысячи евро

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:31:19+03:00

За решеткой Неля Штепа провела более трех лет, но дело не закрыто до сих пор. Фото: slavdelo.dn.ua

Европейский суд по правам человека посчитал, что были нарушены права на свободу

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Одна из самых противоречивых фигур событий 2014 года в Славянске Неля Штепа отсудила у государства под названием Украина 3 тысячи 600 евро. Более того, экс-мэр Славянска получила эти деньги. Об этом рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.

- Неля Штепа выиграла дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд, – сообщил адвокат.

3 тысячи 600 евро были выплачены Штепе в гривнах. По официальному курсу это 97 тысяч 200 гривен (почти 248 тысяч рублей). При этом никакие налоги с этой суммы не удерживались – так решил суд.

В решении ЕСПЧ указано, что Украина нарушила право Нели Штепы на разбирательство в суде «в течение разумного срока», а также право на справедливый суд.

Сейчас Штепа находится в Славянске и ждет очередной вызов в суд в Харькове. Назначена дата на 11 февраля.

Напомним, Неля Штепа являлась городским головой Славянска во время начала «русской весны» в 2014 году. В городе сформировалось ополчение, которое вместе с добровольцами со всей Украины, России и других стран дало отпор превосходящим по мощи украинским войскам.

После ухода ополченцев Штепу арестовали. Ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической организации. Судебное разбирательство продолжается по сей день.

Тем временем, Неля Штепа сумела поучаствовать в выборах в Верховную раду в прошлом году. В Славянске она представляла штаб партии «Оппозиционная платформа «За жизнь».

Штепу могли обменять – ее включили в список для обмена пленными с ДНР. Но женщина отказалась. Как сказал адвокат Александр Шадрин, Неля Штепа не собирается уезжать из Украины и надеется на справедливый суд.

Кстати, если бы Европейский суд оперативно и в массовом порядке рассматривал иски жителей Донбасса к Украине, то война давно бы закончилась. У Киева просто бы не осталось денег на финансирование своей армии.

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ИСТОЧНИК KP.RU