В ДНР оператор «Феникс» ночью 29 января отключит мобильный и домашний интернет

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:41:02+03:00

В ночь на 29 января у «Феникса» будет работать только голосовая связь. Фото: stolica-s.su

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Нынешней ночью и рано утром 29 января жители Донецкой Народной Республики останутся без мобильного и домашнего интернета. Единственный в Республике местный оператор связи «Феникс» с 00:00 до 07:00 будет проводить работы по модернизации сети передачи данных. Об этом сообщили в пресс-службе министерства связи ДНР.

- С 00:00 до 07:00 республиканский оператор связи «Феникс» будет проводить работы по модернизации сети передачи данных. В связи с чем в этот период произойдет прерывание услуг домашнего и мобильного интернета госпредприятия «РОС», - сказали в пресс-службе.

Также там отметили, что сервис голосовой мобильной связи и международных звонков будет работать в штатном режиме. Таким образом, дончане могут не волноваться по поводу обычных звонков. А вот с мобильным интернетом придется потерпеть.

- Ночью, как все обычные дончане, сижу дома. Комендантский час на улице, - говорит жительница Донецка Татьяна Макарова. – А домашний Интернет у меня от другого оператора. И мобильный от Вай Фай работает. Так что это отключение меня практически никак не коснется.

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ИСТОЧНИК KP.RU