ГИА 2020 в ДНР: Как зарегистрироваться на сдачу госаттестации
ГИА в ДНР – это своего рода аналог украинскому ЗНО и российскому ЕГЭ. Как и в соседних странах, аттестация проходит ежегодно и обязательна для всех выпускников школ.
Но кроме зубрежки учебных материалов из учебной программы, есть другая сложность – это регистрация на госаттестацию. Вся сложность заключается в бумажной волоките. Чтобы зарегистрироваться на ГИА, нужно собрать целый пакет документов.
Пакет документов выпускников образовательных организаций на участие в ГИА:
— заявление для регистрации на прохождение аттестации;
— копия документа, удостоверяющего личность;
— письменное соглашение на обработку персональных данных;
— копия ИНН;
— справка с места учебы с фотографией;
— копия приказа о зачислении в образовательную организацию для прохождения ГИА экстерном (если есть);
— копия диплома о среднем профессиональном образовании с приложением (если есть).
Пакет документов для выпускников прошлых лет на участие в ГИА:
— заявление для регистрации на прохождение аттестации;
— копия документа, удостоверяющего личность;
— письменное согласие на обработку персональных данных;
— копия ИНН;
— справка с места учебы с фотографией;
— копия аттестата о среднем общем образовании с приложением.
Все эти документы нужно успеть подать до окончания регистрации на ГИА. Крайний срок – 1 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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