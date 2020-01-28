ГИА 2020 в ДНР: Как зарегистрироваться на сдачу госаттестации

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:04:09+03:00

По приказу министерства образования и науки в Республике будут работать 29 пунктов для сдачи ГИА. Фото: dnr-live.ru

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ГИА в ДНР – это своего рода аналог украинскому ЗНО и российскому ЕГЭ. Как и в соседних странах, аттестация проходит ежегодно и обязательна для всех выпускников школ.

Но кроме зубрежки учебных материалов из учебной программы, есть другая сложность – это регистрация на госаттестацию. Вся сложность заключается в бумажной волоките. Чтобы зарегистрироваться на ГИА, нужно собрать целый пакет документов.

Пакет документов выпускников образовательных организаций на участие в ГИА:

— заявление для регистрации на прохождение аттестации;

— копия документа, удостоверяющего личность;

— письменное соглашение на обработку персональных данных;

— копия ИНН;

— справка с места учебы с фотографией;

— копия приказа о зачислении в образовательную организацию для прохождения ГИА экстерном (если есть);

— копия диплома о среднем профессиональном образовании с приложением (если есть).

Пакет документов для выпускников прошлых лет на участие в ГИА:

— заявление для регистрации на прохождение аттестации;

— копия документа, удостоверяющего личность;

— письменное согласие на обработку персональных данных;

— копия ИНН;

— справка с места учебы с фотографией;

— копия аттестата о среднем общем образовании с приложением.

Все эти документы нужно успеть подать до окончания регистрации на ГИА. Крайний срок – 1 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU