2020-01-28T18:06:31+03:00
Звезды

ЦРБ ДНР выпустил памятный знак, посвященный Александру Захарченко

Памятный знак сделан из серебра 925 пробы
Екатерина Сорока
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Все памятные знаки, выпущенные ЦРБ ДНР, изготавливаются ограниченным тиражом. Фото: crb-dnr.ruВсе памятные знаки, выпущенные ЦРБ ДНР, изготавливаются ограниченным тиражом. Фото: crb-dnr.ru
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В память о первом Главе ДНР Александре Захарченко Центральный Республиканский Банк выпустил памятный знак. Он сделан в виде монеты. На одной из ее сторон выгравирован портрет Александра Владимировича. Материалом для изготовления знака было выбрано серебро 925 пробы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе банка.

— Памятный знак изготовлен из серебра не ниже 925 пробы ограниченным тиражом в 200 экземпляров, помещен в подарочный бархатный футляр и имеет номерной сертификат, являющийся неотъемлемой частью памятного знака, — говорится в сообщении.

Купить памятный знак может каждый желающий за три тысячи рублей. Для этого нужно обратиться в центральное отделение ЦРБ по адресу: Донецк, проспект Мира, дом 8а. Также знак можно заказать в любом другом отделении банка, оплатить и недолго подождать его доставку.

Добавим, что ранее ЦРБ выпустил серию серебреных знаков к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Купить этот знак можно также в отделении банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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