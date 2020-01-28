Легкоатлеты из Харцызска стали призерами большого марафона в Санкт-Петербурге

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:05:19+03:00

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Легкоатлеты из Харцызска Анастасия Садливская и Владислав Городинский стали призерами большого марафона, который на днях проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Медали марафона ребятам дались не просто. Желающих получить медаль марафона, посвященного 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, собралось много. Поэтому перед Анастасией и Владиславом стояла нелегкая задача. Ребята должны были обогнать как минимум две тысячи спортсменов из 15 стран мира.

Легкоатлеты должны были преодолеть дистанцию длинной 42.2 километра и 5 километров. Маршрут был проложен через наземную часть «Дороги жизни»*.

Из-за того, что погода в день марафона выдалась теплой, под ногами спортсменов была слякоть. Да, и дождь со снегом, которые падали с неба, никак не помогали ребятам. Но до своих медалей Анастасия и Владислав все же добрались.

— По итогу соревнований Анастасия Садливская на дистанции 5 километров в абсолютном зачете стала второй, а также одержала победу в своей возрастной категории с результатом 20 минут 23 секунды, а Владислав Городинский на этой же дистанции в своей возрастной группе занял второе место с результатом 18 минут 30 секунд, — рассказали в ведомстве.

СПРАВКА КП

«Дорога жизни» – это единственная транспортная магистраль, которая соединяла СССР и блокадный Ленинград во время Великой Отечественной Войны. По этому пути проходила эвакуация мирного населения. После по нему стали ввозить в Ленинград продовольствие, топливо, вооружение и боеприпасы.

«Дорога жизни» была важным стратегическим объектом. Она постоянно подвергалась жестоким обстрелам. Но она спасла жизни сотни тысяч человек.

Завоеванная медаль с большого марафона. Фото: минспорт.рус

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ИСТОЧНИК KP.RU