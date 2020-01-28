2020-01-28T16:05:19+03:00
Спорт

Легкоатлеты из Харцызска стали призерами большого марафона в Санкт-Петербурге

Медаль марафона далась ребятам с большим трудом
Екатерина Сорока
Поделиться:
Легкоатлеты из Харцызска завоевали в марафоне три медали. Фото: минспорт.русЛегкоатлеты из Харцызска завоевали в марафоне три медали. Фото: минспорт.рус
Изменить размер текста:

Легкоатлеты из Харцызска Анастасия Садливская и Владислав Городинский стали призерами большого марафона, который на днях проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Медали марафона ребятам дались не просто. Желающих получить медаль марафона, посвященного 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, собралось много. Поэтому перед Анастасией и Владиславом стояла нелегкая задача. Ребята должны были обогнать как минимум две тысячи спортсменов из 15 стран мира.

Легкоатлеты должны были преодолеть дистанцию длинной 42.2 километра и 5 километров. Маршрут был проложен через наземную часть «Дороги жизни»*.

Из-за того, что погода в день марафона выдалась теплой, под ногами спортсменов была слякоть. Да, и дождь со снегом, которые падали с неба, никак не помогали ребятам. Но до своих медалей Анастасия и Владислав все же добрались.

По итогу соревнований Анастасия Садливская на дистанции 5 километров в абсолютном зачете стала второй, а также одержала победу в своей возрастной категории с результатом 20 минут 23 секунды, а Владислав Городинский на этой же дистанции в своей возрастной группе занял второе место с результатом 18 минут 30 секунд, — рассказали в ведомстве.

СПРАВКА КП

«Дорога жизни» – это единственная транспортная магистраль, которая соединяла СССР и блокадный Ленинград во время Великой Отечественной Войны. По этому пути проходила эвакуация мирного населения. После по нему стали ввозить в Ленинград продовольствие, топливо, вооружение и боеприпасы.

«Дорога жизни» была важным стратегическим объектом. Она постоянно подвергалась жестоким обстрелам. Но она спасла жизни сотни тысяч человек.

Завоеванная медаль с большого марафона. Фото: минспорт.рус

Завоеванная медаль с большого марафона. Фото: минспорт.рус

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В ЛНР подростки на улицах раздавали кусочки хлеба - в память о блокаде Ленинграда

Патриотическую акцию подростки устроили к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший мэр Славянска Штепа уверена, что ей удастся содрать с Украины 18 миллионов евро
ЦРБ ДНР выпустил памятный знак, посвященный Александру Захарченко
НМ ЛНР: Украина увеличила интенсивность обстрелов Республики
В ДНР оператор «Феникс» ночью 29 января отключит мобильный и домашний интернет
«Грохотало сильно!» Украинские мины взрывались недалеко от пункта пропуска под Донецком
Легкоатлеты из Харцызска стали призерами большого марафона в Санкт-Петербурге
Украина выделила всего 200 миллионов гривен на возврат многомиллиардных долгов пенсионерам Донбасса
ГИА 2020 в ДНР: Как зарегистрироваться на сдачу госаттестации
Учиться с книгами Татьяны Рик легко и приятно: Стартовал конкурс рисунков по произведениям детской писательницы
Жителям Донецка рассказали, как защититься от коронавируса из Китая
По заданию СБУ мать восьмерых детей знакомилась в Луганске с военными ЛНР
По Ленинскому на юге ДНР украинская армия стреляла из минометов
В ЛНР подростки на улицах раздавали кусочки хлеба - в память о блокаде Ленинграда
Маршрутка протаранила «Жигули»: в страшной аварии в Луганске погибли двое жителей
Погода на день в Луганске: утром 28 января будет туман, без осадков и +4 градуса
Погода на день в Донецке: 28 января будет +5 градусов, с утра туман, а к вечеру пойдет дождь
На участке разведения сил в Петровском возобновились обстрелы со стороны ВСУ
"Получается Украиной правит внук оккупанта?" Дончане возмутились высказыванием Зеленского в Польше
В Киеве не станут рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Каратисты ДНР завоевали 24 медали в Сочи
Ученые из РФ помогут установить причину подземных толчков в Макеевке