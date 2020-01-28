В ЛНР подростки на улицах раздавали кусочки хлеба - в память о блокаде Ленинграда

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:27:41+03:00

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27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 2020 году отмечается уже 76-я годовщина с этого события. Чтобы напомнить жителям о трагических днях блокады, подростки Свердловска и Свердловского района ЛНР провели патриотическую акцию. Об этом сообщили в управлении культуры, молодежи и спорта городской районной администрации.

Ребята вышли на улицы и начали раздавать прохожим небольшие кусочки хлеба. Каждый кусок по 125 граммов. Ровно столько в блокадном Ленинграде была дневная норма для взрослого человека.

— Молодежный совет при администрации города Свердловска и Свердловского района провел патриотическую акцию «Блокадный хлеб». Активисты, следуя простому принципу «лучше один раз увидеть», раздавали свердловчанам дневную норму хлеба, установленную в самый сложный период блокады – с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, — говорится в сообщении.

Конечно, хлеб подростками был взят обычный, который можно запросто найти на прилавках магазинов. Оригинальный рецепт было бы воссоздать не просто. Как рассказывают очевидцы событий в Ленинграде, этот «хлеб» был черным и липким. Муки в нем было не намного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды и отрубей.

Блокада Ленинграда фашистскими войсками продолжалась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Фото: lug-info.com

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ИСТОЧНИК KP.RU