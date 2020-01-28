Учиться с книгами Татьяны Рик легко и приятно: Стартовал конкурс рисунков по произведениям детской писательницы

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:58:50+03:00

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Объявлен конкурс детских рисунков «Вся радость жизни» по произведениям писательницы Татьяны Рик.

Рисунки принимаются до 15 марта. Фото: facebook.com

Татьяна Рик – известная детская писательница, автор более чем 30 книг, художник-иллюстратор, преподаватель, психолог, ведет творческие уроки по скайпу. Она человек активный и творческий, не все знают, что много лет она передвигается в инвалидной коляске, но она не унывает: много путешествует, выступает перед детьми, пишет книги, растит сына.

В этом конкурсе могут участвовать дети от пяти до 17 лет.

Рисунки принимаются до 15 марта, в апреле будут названы победители, которых ждут призы в виде книг Татьяны Рик. Главный же победитель получит планшет.

Работы принимаются по электронной почте на konkurs@vaco.ru (с пометкой «Конкурс детского рисунка»). Количество от одного участника - не ограничено.

- Татьяна Рик - просто клад. Купила всю серию ее книг. Легко, интересно пишет автор. Все сложные места в этих непростых темах раскрыты - падеж, склонения, род, имена нарицательные. Дети с интересом начинают играть, изучать. А самое главное - ребенок сам формулирует правило, - говорит одна из читательниц Оксана. - Вот так должен преподаваться русский язык - интересно, увлекательно с юмором! Так ребенок погружается в мир слов и начинает его любить!

Этот конкурс не просто возможность получить призы от известной писательницы, но и открыть для себя ее книги, с которыми ваш ребенок поймет, что учиться, оказывается, можно легко и приятно! - Я просто в восторге от книги! Со школой и учителями нам не повезло, а я не умею доходчиво объяснять школьный материал, - говорит Маргарита, мама маленькой Евы. - В результате приготовление уроков превращается в пытку и для меня, и для ребенка. Эта книга для нас просто спасение!

Так что поспешите! Положение о конкурсе и условия участия в нем читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU