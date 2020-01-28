Жителям Донецка рассказали, как защититься от коронавируса из Китая

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:03:15+03:00

Пока жителям и медикам ДНР можно не облачаться в такие защитные костюмы. Фото: mzdnr.ru

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Сообщения о быстром распространении в Китае и других странах нового коронавируса вызвали тревогу и среди жителей ДНР. Ведь наши граждане, несмотря на блокаду, активно ездят на Украину, в Россию и другие страны. Поэтому в Министерстве здравоохранения ДНР разработали памятку для профилактики смертельно опасного заболевания.

Прежде всего, при планировании зарубежных поездок следует уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране, которую намерены посетить. Информацию можно получить в Республиканском центре санэпиднадзора по номеру 062-300-30-87 или санитарно-карантинном пункте Роспотребнадзора в аэропорту Ростова-на-Дону (Платов) по номеру +7-863-210-99-82. Понятное дело, что сейчас надо воздержаться от поездок в Китай.

Сейчас известно, что коронавирус выявлен также в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, и Японии.

Тем временем, в Киевском городском лабораторном центре сообщили, зафиксированный на Украине тип вируса не соответствует обнаруженному в КНР.

Дончанам, которые все же поехали за границу, не рекомендуется посещать рынки, зоопарки, участвовать в культурно-массовых мероприятиях с привлечением животных, избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ, использовать маски для защиты органов дыхания, мыть руки после улицы и перед приемом пищи, употреблять термически обработанную пищу и чистую воду. При первых симптомах следует обращаться к медикам.

Минздрав Республики отмечает эпидемиологическая ситуация в ДНР и прилегающих регионах России остается стабильной.

- Хочу надеяться, что пока коронавирус доберется до нас, в мире найдут лекарство для лечения от этой болезни, а также создадут вакцину, - говорит жительница Донецка Валентина Зимина. – Я всем своим знакомым советую пока никуда не ездить за пределы ДНР. Пока это самый надежный способ уберечься.

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ИСТОЧНИК KP.RU