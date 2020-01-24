Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:28:57+03:00

В ДНР повысились тарифы на электроэнергию. Фото: https://rusvesna.su/

Правительство ДНР опубликовало новые тарифы на электричество, которые начнут действовать с первого февраля

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Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию. Новый тариф на электроэнергию для населения составит при потреблении:

— до 150 киловатт в месяц составит 0,8018 рублей за 1 киловатт (ранее 0,6168 рубля),

— от 150 до 800 киловатт – 1,0904 рубля за 1 киловатт (ранее 0,8388 рубля).

Таким образом, при потреблении до 150 киловатт в месяц придется заплатить больше на 27,75 рублей.

Для тех, кто потребляет от 150 до 300 киловатт — 65,49 рублей

Для домов и квартир с электроплитами

При потреблении:

— до 250 киловатт в месяц тариф составит 0,6162 рубля (ранее 0,474 рубля);

— более 250 киловатт в месяц – 0,8377 рубля (ранее 0,644 рубля). То есть, по новому тарифу в месяц придется заплатить больше на 35,55 рублей в месяц. Для тех, кто потребляет более 250 киловатт, оплата увеличится максимум на 83,88 рубля в мес.

В целом средний размер коммунальной квитанции увеличится на 38,87 рублей, что составляет примерно 30%.

При этом тарифы для многодетных семей остаются неизменными независимо от объемов потребления, а для населения, которое проживает в сельской местности, новые тарифы, как и ранее, будут на 9,2% ниже, чем для городского населения.

Стоимость электроэнергии в ДНР по-прежнему ниже, чем в Украине и России. Фото: http://dnr-live.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU