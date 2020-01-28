По Ленинскому на юге ДНР украинская армия стреляла из минометов
Обстрелы территории ДНР продолжаются. 27 января наибольшая интенсивность была на юге Республики. Там киевские силовики сосредоточили огонь на двух селах – Ленинское и Саханка. Применяли минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Также ВСУ обстреляли Докучаевск и Еленовку на донецком направлении, на горловском – районы поселков шахты имени Гагарина и Доломитное.
- Общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз, – отметили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). — Количество примененных боеприпасов – 23 единицы.
Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.
Напомним, что боеприпасы калибром до 12,7 мм не входят в общую статистику. В ежедневной сводке учитываются снаряды, мины и гранаты.
Кстати, 26 января ВСУ выпустили по ДНР 9 таких боеприпасов. То есть в минувший день интенсивность обстрелов территории Республики выросла более чем в два раза.
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ИСТОЧНИК KP.RU