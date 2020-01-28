2020-01-28T09:23:05+03:00
Политика

Маршрутка протаранила «Жигули»: в страшной аварии в Луганске погибли двое жителей

Еще четверо получили ранения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Маршрутка выехала на встречную полосу движения и протаранила «Жигули». Фото: vk.com/vk_lgМаршрутка выехала на встречную полосу движения и протаранила «Жигули». Фото: vk.com/vk_lg
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Страшная авария в Луганске 26 января унесла жизни двоих жителей Алчевска. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Столкновение маршрутки «Луганск — Стаханов» и автомобиля ВАЗ-2101 произошло около 13:00 в районе остановки «Стройцентр» на улице Линева. 52-летний водитель автобуса Валерий Промашков выехал на встречную полосу движения и протаранил «Жигули». За рулем легковушки был 48-летний житель Алчевска Александр Лозовой. Рядом с ним на пассажирском сидении 64-летняя Татьяна – тоже из Алчевска. оба они погибли на месте.

Также пострадали четыре человека. Троих госпитализировали в республиканскую больницу.

Двое из них – пассажиры легковой машины: 35-летняя Наталья (ее состояние оценивается как удовлетворительное) и 5-летняя София. Она находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом верхней трети бедренной кости.

Пострадали и двое пассажиров маршрутки. 41-летний Андрей получил закрытую черепно-мозговую травму, находится в состоянии средней степени тяжести. 15-летней Софии оказали помощь в травмпункте, в госпитализации она не нуждалась.

Водитель маршрутки, как это часто бывает в таких ситуациях, не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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