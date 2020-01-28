Погода на день в Луганске: утром 28 января будет туман, без осадков и +4 градуса

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:07:49+03:00

В Луганске днем будет облачно и тепло. Фото: instagram.com/ir_12_an

Южный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду

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В Луганске и Луганской Народной Республике 28 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами сильный туман и гололед. Видимость в тумане менее 500 метров. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градуса мороза, днем – 2-4 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 5-7 градусов ночью и ноль – плюс 2 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 4-6 градусов ночью до 1-3 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР – 07.24, время захода – 17.49. Продолжительность светового дня составит 10 часов 25 минут.

29-30 января временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем ветер усилится до 15-18 м/с. Температура существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU