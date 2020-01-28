2020-01-28T07:51:45+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 28 января будет +5 градусов, с утра туман, а к вечеру пойдет дождь

В Донецке будет дуть слабый южный ветер – до 5 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке утром и днем будет пасмурно, а к вечеру пойдет дождьВ Донецке утром и днем будет пасмурно, а к вечеру пойдет дождьФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике 28 января на протяжении всего дня будет пасмурной. С утра сильный туман. Видимость на дорогах не более 500 метров. Вечером ожидается дождь. Он будет идти и в среду, 29 января.

В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 0 до +5 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно в южном и юго-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 3 до 5 м/с. Вечером ветер усилится до 8 м/с. К тому же видимость на дорогах ухудшится. Поэтому водителям в утреннее и вечернее время надо быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим.

В этот день почитается память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом. Если звезды сильно блестят, то быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло. Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали. Снежный буран днем на Павла предвещал крепкий мороз ночью.

Судя по народным приметам и прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе сохранится теплая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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