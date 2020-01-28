Погода на день в Донецке: 28 января будет +5 градусов, с утра туман, а к вечеру пойдет дождь
Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике 28 января на протяжении всего дня будет пасмурной. С утра сильный туман. Видимость на дорогах не более 500 метров. Вечером ожидается дождь. Он будет идти и в среду, 29 января.
В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 0 до +5 градусов.
Ветер будет дуть преимущественно в южном и юго-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 3 до 5 м/с. Вечером ветер усилится до 8 м/с. К тому же видимость на дорогах ухудшится. Поэтому водителям в утреннее и вечернее время надо быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим.
В этот день почитается память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом. Если звезды сильно блестят, то быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло. Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали. Снежный буран днем на Павла предвещал крепкий мороз ночью.
Судя по народным приметам и прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе сохранится теплая погода.
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ИСТОЧНИК KP.RU