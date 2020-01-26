«Большой Stand Up» в Донецке: Комики подготовили 30 монологов и больше ста шуток

1 февраля в Донецке в Центре развития молодежных инициатив, что в бывшем кинотеатре «Строитель», состоится концерт «Большой Stand Up» (в переводе с английского – большая комедия). В течение двух с половиной часов на сцену выйдут шесть молодых стендап-комиков из ДНР и ЛНР. Парни не только прочитают авторские монологи, но и пообщаются со зрителями.

- Не соскучитесь! – пообещал «КП» самый известный донецкий стендапер резидент проектов «Жажда Смеха» и «+Stand Up» Ярослав Донуца. – Вот увидите: насмеявшись, ваша реальность станет чуть лучше.

Ярослав старается, чтобы его монологи были не только смешными, но и поучительными. Фото: ВКонтакте/«+Stand Up»

О СПЕЦИФИКЕ ДОНЕЦКОГО ЮМОРА

В концерте выступят Ярослав Донуца, Николай Мезенцев, Андрей Карповский, Дмитрий Севрюк – основные резиденты полюбившегося донецкого проекта - Comedy Show «Жажда Смеха». А также самые популярные комики ЛНР - Никита Иванов и Стас Суханов.

Стендап-комики из Донецка и Луганска подготовили около 30 авторских монологов и больше ста шуток, большинство из которых построено на реальных историях.

- Да, наша главная цель – рассмешить зрителя, - говорит Ярослав. – Но при этом мы стремимся донести какую-то мысль, на что-то обратить внимание, чему-то научить.

Один из монологов самого известного донецкого стендапера - «Равенство девушек».

- Девушки считают, что их дискриминируют и пытаются бороться за свои права, - говорит Донуца. - Со сцены я говорю о том, что сейчас у представительниц прекрасного пола даже больше прав, чем у мужчин.

В своем монологе Ярослав рассказывает о вещевых магазинах, где продают и мужскую, и женскую одежду.

- Женский отдел всегда больше, - говорит комик. - А зачастую мужской – маленький, как в женском отделе примерочная.

Ярослав считает, что у дам больше прав и на поступки.

- Если девушка с голым торсом появится на площади, то это протест, а если парень с голым торсом появится на площади, то это алкаш, - шутит Донуца.

Есть в репертуаре молодого комика и монолог о дончанах.

- Мы, дончане, немного другие, - говорит он. - Когда собираемся куда-нибудь, выбираем не что надеть, а какой паспорт с собой взять. У нас есть некоторая особенность: мы «шокаем», «гэкаем»… И превосходно можем сказать фразу: «Вася, ты шо гусь?»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИГ КВН

Звезды донецкого стендапа Ярослав Донуца, Николай Мезенцев, Андрей Карповский (слева направо) - победители региональных лиг КВН. Фото: ВКонтакте/«+Stand Up»

20-летний Ярослав Донуца начал заниматься юмором еще в школе. Он ходил в театральную студию. После окончания школы играл в местный КВН. Даже собственную команду «Винегрет» собрал. После первого же сезона его пригласили попробовать свои силы в новом развивающемся жанре стендап. Сейчас он является одним из основных комиков «Жажды Смеха».

Николай Мезенцев, Андрей Карповский, Дмитрий Севрюк – тоже проявили себя в этом проекте и создали свое творческое объединение «+Stand Up». Все они - победители и призеры региональных лиг КВН. Николай Мезенцев - ведущий вечера, импровизационный комик. Андрей Карповский - абсурдный комик, мастер коротких шуток. Дмитрий Севрюк – начинающий комедиант, рассказывает о темах, затрагивающих молодежь.

Проведение концерта «Большой Stand Up» поддержало Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР.

- В дальнейшем на подобные мероприятия будем приглашать и начинающих талантливых комиков, о которых еще никто не знает, - сообщила «КП» начальник отдела по работе с молодежью этого министерства Юлия Сафронова.

Начало «Большой Stand Up» - в 15.00. Вход свободный.

Адрес Центра развития молодежных инициатив Республики: Донецк, улица Пархоменко, 4а

Телефон для предварительной записи: +38 (071) 359-08-54 (Валерия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горячая линия Минздрава ДНР: По каким вопросам можно звонить

Корреспонденту «Комсомолки» рассказали, по каким вопросам люди обращаются на горячую линию Минздрава ДНР (подробнее)