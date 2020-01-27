2020-01-27T21:54:31+03:00
Политика

В Киеве не станут рассматривать закон об особом статусе Донбасса

Конституционный суд Украины отказался рассматривать этот закон
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В своем большинстве дончане против особого статуса, свой выбор они сделали в 2014 году и это Россия. Фото: ДАНВ своем большинстве дончане против особого статуса, свой выбор они сделали в 2014 году и это Россия. Фото: ДАН
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Сегодня, 27 января, Конституционный суд Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса.

- Вынесено постановление Большой палаты КСУ об отказе в открытии конституционного производства, — сообщила пресс-служба КСУ.

Это постановление касается обращения 53 депутатов Верховной Рады от 19 июля 2019 года о рассмотрении закона О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и закона О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей. А также закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

- Киеву следует наконец-то уяснить, что особый статус не является предметом для торга – это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования, - ранее заявляла глава министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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