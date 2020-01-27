Каратисты ДНР завоевали 24 медали в Сочи

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:41:17+03:00

На Чемпионат и Первенство Сочи ездили 13 спортсменов из ДНР

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В Чемпионате и Первенстве города Сочи по Косики Каратэ приняли участие около 250 спортсменов из Краснодарского края, Абхазии, Москвы, Липецка, Сочи, Ростова-на-Дону и Майкопа. В турнирах участвовала и сборная команда Донецкой Народной Республики.

Мастера боевого искусства соревновались в ката, кумитэ и командном кумитэ.

- Спортсмены нашей Республики показали достойные результаты: 16 золотых медалей, 3 серебряных и 5 бронзовых. По итогам общекомандного зачета команда Донецкой Народной Республики заняла 2 место, пропустив вперед лишь хозяев соревнований, команду города Сочи, - сообщили «КП» в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Несмотря на плотный график соревнований, спортсмены успели посетить Имеретинскую набережную города Адлер и прогуляться по Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU