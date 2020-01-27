2020-01-27T20:41:17+03:00
Спорт

Каратисты ДНР завоевали 24 медали в Сочи

На Чемпионат и Первенство Сочи ездили 13 спортсменов из ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Каратисты ДНР завоевали 24 медали в Сочи. Фото: Минспорта РеспубликиКаратисты ДНР завоевали 24 медали в Сочи. Фото: Минспорта Республики
Изменить размер текста:

В Чемпионате и Первенстве города Сочи по Косики Каратэ приняли участие около 250 спортсменов из Краснодарского края, Абхазии, Москвы, Липецка, Сочи, Ростова-на-Дону и Майкопа. В турнирах участвовала и сборная команда Донецкой Народной Республики.

Мастера боевого искусства соревновались в ката, кумитэ и командном кумитэ.

- Спортсмены нашей Республики показали достойные результаты: 16 золотых медалей, 3 серебряных и 5 бронзовых. По итогам общекомандного зачета команда Донецкой Народной Республики заняла 2 место, пропустив вперед лишь хозяев соревнований, команду города Сочи, - сообщили «КП» в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Несмотря на плотный график соревнований, спортсмены успели посетить Имеретинскую набережную города Адлер и прогуляться по Сочи.

Читайте также

Командир батальона «Спарта» Владимир Жога: Мы приложим максимум усилий для защиты жителей Республики

Победитель конкурса «Человек года» в номинации «Защитник Республики» дал эксклюзивное интервью «Комсомолке» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Получается Украиной правит внук оккупанта?" Дончане возмутились высказыванием Зеленского в Польше
В Киеве не станут рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Каратисты ДНР завоевали 24 медали в Сочи
Ученые из РФ помогут установить причину подземных толчков в Макеевке
Проломили голову и бросили помирать: Будни украинских боевиков не отличаются разнообразием
В Шахтерске задержали воришку по горячим следам
Кот Феликс первым оценил распустившийся экзотический цветок в Ботаническом саду Донецка
Командир батальона «Спарта» Владимир Жога: «Ни один украинский президент не сделал шаг навстречу Донбассу»
В Енакиево вырастет стоимость проезда в трамваях
Украина продолжает препятствовать работе ОБСЕ
«Пилите, Шура, пилите»: Украинские военные уничтожают реликтовые леса Святогорска
Жители прифронтового Ясного: "Наши дети снова в подвалах"
Пока Зеленский призывает "больше стараться окончить войну", обстрелы ДНР продолжаются
Погода на день в Луганске: 27 января день ясный, +8 и без осадков
Погода на день в Донецке: 27 января дончан ждут +5 и солнце
В подконтрольном Киеву Донбассе украинские военные препятствуют работе беспилотников ОБСЕ
День донора в Дебальцево пройдет 29 января
Куда дальше поедет «Мобильный кинотеатр» общественников ДНР?
Сто жителей ДНР бесплатно получили российские паспорта благодаря благотворительному фонду
Как кандидаты в Народную дружину в Донецке сдавали нормы «ГТО»
По украинскому паспорту и идентификационному коду можно и дальше получать пенсию в ДНР
Вас ждут почти 800 друзей: Приют "ПИФ" приглашает волонтеров для выгула собак
В Донецке загорелась психбольница
«Нам доверена память!» В Донецке прошел конкурс детского рисунка к 75-летию Победы