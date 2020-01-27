Командир батальона «Спарта» Владимир Жога: «Ни один украинский президент не сделал шаг навстречу Донбассу»

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:31:45+03:00

Владимир Жога на днях стал человеком года в ДНР в номинации «Защитник Республики»

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Украина уже шесть лет безуспешно пытается вернуть себе Донбасс. Вот что по этому поводу "Комсомолке" сказал командир отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» имени Героя Республики Арсена Павлова Владимир Жога (позывной Воха) Владимир Жога:

- Если хотите вернуть себе людей, то зачем же в них стреляете?! Не надо убивать жителей, находите с ними общий язык, предлагая какие-то выгоды и идя на компромиссы. Ни один украинский президент еще не сделал шаг навстречу Донбассу.

До отвода войск в ноябре прошлого года вооруженные формирования Украины постоянно наносили артудары по Донецкой Народной Республике. Противник не только провоцировал бойцов ДНР на ответный огонь, но и пытался захватить часть территории.

- «Спарта» работает на опережение, поэтому не дали ни единого шанса украинским боевикам. При этом мы не нарушаем перемирия – даем отпор согласно военному кодексу, - рассказал «КП» Владимир Жога.

Бойцы легендарного батальона уничтожили много бронетехники и диверсантов. Только в прошлом году вывели из строя больше десяти видеокамер, которые украинские боевики устанавливают на тех же терриконах для наблюдения за происходящим в Республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU