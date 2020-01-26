2020-01-26T20:19:01+03:00
Политика

В подконтрольном Киеву Донбассе украинские военные препятствуют работе беспилотников ОБСЕ

Наблюдатели международной миссии такие случаи зафиксировали в Попасной и Троицком
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В подконтрольном Киеву Донбассе украинские военные препятствуют работе беспилотников ОБСЕ. Фото: ВКонтактеВ подконтрольном Киеву Донбассе украинские военные препятствуют работе беспилотников ОБСЕ. Фото: ВКонтакте
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Украинские военные препятствовали работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Попасной и Троицкого. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Невзирая на повышенное внимание со стороны миссии ОБСЕ к мониторингу запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны, командование операции объединенных сил приняло решение о работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), - сказал он.

По его словам, отмечена работа маневренных групп РЭБ из состава 20-го отдельного батальона в зоне ответственности 72-й и 59-й бригад вооруженных формирований Украины.

Сами наблюдатели ОБСЕ в официальных отчетах заявили о фактах подавления каналов управления своих беспилотных летательных аппаратов над подконтрольными Украине Попасной и Троицким.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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