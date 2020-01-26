2020-01-26T20:09:17+03:00
Общество

День донора в Дебальцево пройдет 29 января

Поделитесь своей кровью – подарите надежду на жизнь
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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День донора в Дебальцево. Фото: ВКонтактеДень донора в Дебальцево. Фото: ВКонтакте
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29 января в Дебальцево в Центральной городской больнице пройдет очередной День донора.

- Сдача крови начнется с 8.30. Все желающие стать донором для нуждающихся могут обращаться в регистратуру. При себе необходимо иметь паспорт, - сообщили в центральной горбольнице Дебальцево.

Сдавать кровь лучше после легкого завтрака. Сваренная на воде каша, сухое печенье. Нельзя жирное, острое, жареное, копченое. Накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков.

Перед сдачей крови донорам предоставят чай и печенье. После выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора).

- Поделитесь своей кровью – подарите надежду на жизнь! – призывают врачи Дебальцево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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