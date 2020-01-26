День донора в Дебальцево пройдет 29 января
29 января в Дебальцево в Центральной городской больнице пройдет очередной День донора.
- Сдача крови начнется с 8.30. Все желающие стать донором для нуждающихся могут обращаться в регистратуру. При себе необходимо иметь паспорт, - сообщили в центральной горбольнице Дебальцево.
Сдавать кровь лучше после легкого завтрака. Сваренная на воде каша, сухое печенье. Нельзя жирное, острое, жареное, копченое. Накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков.
Перед сдачей крови донорам предоставят чай и печенье. После выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора).
- Поделитесь своей кровью – подарите надежду на жизнь! – призывают врачи Дебальцево.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Горячая линия Минздрава ДНР: По каким вопросам можно звонить
Корреспонденту «Комсомолки» рассказали, по каким вопросам люди обращаются на горячую линию Минздрава ДНР (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU