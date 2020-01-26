2020-01-26T19:55:12+03:00
Общество

Куда дальше поедет «Мобильный кинотеатр» общественников ДНР?

В феврале мобильный кинотеатр приедет еще в четыре населенных пункта Республики
Екатерина Сорока
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«Мобильный кинотеатр» начал работать в конце декабря 2019 года. Фото: vk.com/mrespublika«Мобильный кинотеатр» начал работать в конце декабря 2019 года. Фото: vk.com/mrespublika
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В феврале «Мобильный кинотеатр» активистов приедет в еще четыре населенных пункта Республики. Общественники бесплатно покажут фильм и накормят сладостями зрителей, которые пришли на сеанс. Об этом рассказали «Комсомолке» сами организаторы кинотеатра из общественной организации «Молодая Республика».

— Проведение мобильного кинотеатра для жителей Донецкой Народной Республики в феврале запланировано в поселках городского типа Тельманово, Троицко-Харцызск, Зуева и город Иловайск, — рассказали организаторы.

Также общественники добавили, что время и место, где расположится «Мобильный кинотеатр» нужно уточнять на официальной странице «Молодой Республики» по ссылке.

Напомним, что «Мобильный кинотеатр» — это полностью инициатива общественной организации «Молодая Республика». Вся организация передвижного кинотеатра по прифронтовым районам ДНР лежит на плечах этих ребят. И взамен они не требуют какую-либо плату.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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