Куда дальше поедет «Мобильный кинотеатр» общественников ДНР?
В феврале «Мобильный кинотеатр» активистов приедет в еще четыре населенных пункта Республики. Общественники бесплатно покажут фильм и накормят сладостями зрителей, которые пришли на сеанс. Об этом рассказали «Комсомолке» сами организаторы кинотеатра из общественной организации «Молодая Республика».
— Проведение мобильного кинотеатра для жителей Донецкой Народной Республики в феврале запланировано в поселках городского типа Тельманово, Троицко-Харцызск, Зуева и город Иловайск, — рассказали организаторы.
Также общественники добавили, что время и место, где расположится «Мобильный кинотеатр» нужно уточнять на официальной странице «Молодой Республики» по ссылке.
Напомним, что «Мобильный кинотеатр» — это полностью инициатива общественной организации «Молодая Республика». Вся организация передвижного кинотеатра по прифронтовым районам ДНР лежит на плечах этих ребят. И взамен они не требуют какую-либо плату.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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