2020-01-26T18:18:29+03:00
Общество

Как кандидаты в Народную дружину в Донецке сдавали нормы «ГТО»

В сдаче норм «ГТО» участвовали 80 человек
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Как кандидаты в Народную дружину в Донецке сдавали нормы «ГТО». Фото: НД ДНРКак кандидаты в Народную дружину в Донецке сдавали нормы «ГТО». Фото: НД ДНР
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 января, в Донецке на базе одноименного легкоатлетического манежа порядка 80 дончан сдали нормы государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе центрального штаба Народной Дружины.

- В случае если кандидаты в Народную дружину не выполняют нормативы ГТО на какой-либо знак отличия с первого раза, у них всегда есть возможность подготовится к пересдаче нормативов. Для этого проводим открытые тренировки в разных городах и районах, где все желающие могут усовершенствовать свои навыки и уровень подготовки, – отметил руководитель координационного штаба движения Владимир Тараненко.

Программа по возрождению Народных дружин в ДНР реализуется с весны 2019 года. Дружинники оказывают содействие органам МВД в охране общественного порядка, участвуют в организации спортивных мероприятий. Каждый человек может прийти на сдачу этого комплекса физических упражнений и проверить себя. Дети могут сдавать нормы ГТО с 8 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Культурная жизнь в Республиках Донбасса: Российский режиссер поставит на сцене донецкого драмтеатра пьесу «Ромео и Жанетта»

Премьера спектакля состоится на Большой сцене уже в марте этого года (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сто жителей ДНР бесплатно получили российские паспорта благодаря благотворительному фонду
Как кандидаты в Народную дружину в Донецке сдавали нормы «ГТО»
По украинскому паспорту и идентификационному коду можно и дальше получать пенсию в ДНР
Вас ждут почти 800 друзей: Приют "ПИФ" приглашает волонтеров для выгула собак
В Донецке загорелась психбольница
«Нам доверена память!» В Донецке прошел конкурс детского рисунка к 75-летию Победы
Перемирие по-украински: В ЛНР ранены четверо мирных жителей
Кавалер звезды: В оранжерее Донецкого ботанического сада зацвел необычный цветок
В прифронтовом районе Донецка пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого
Одно из ведомств Республики взялось за помощь донецкому приюту для животных «ПИФ»
Украинские военные за сутки выпустили по ДНР больше 180 снарядов и мин
Украинские боевики нанесли артудар по Донецку из Красногоровки
«Создать государственные приюты и ввести ответственность за жестокое обращение с животными»: дончанин написал петицию
Погода на день в Донецке: 26 января в городе пасмурно, без осадков
Режиссер из Санкт-Петербурга в Донбасс Опере поставит оперу опер Джузеппе Верди
Бойцы НМ ДНР перехватили украинский беспилотник «Скайволкер»
В ближайшее время тарифы повышаться не будут
«Донецкий кряж» пригласили в телевизионную Первую лигу КВН
ВСУ блокировали работу ОБСЕ в Золотом с помощью «Буковель-АД»
Команда КВН «Ровеньки», состоящая из шахтеров, попала в Премьер-лигу к Александру Маслякову-младшему
Освобожденных из украинского плена выписали из луганской больницы
На украинском пункте пропуска задержали разбойника, который скрывался в Донецке
Жительница Донецка Татьяна Орехова отмечает 100-летний юбилей
Украинский военный грузовик протаранил гражданскую легковушку
Командующий украинскими войсками приказал изымать у военных гаджеты с выходом в интернет
Глава ЛНР поздравил студентов Республики с Днем студента