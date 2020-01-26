Как кандидаты в Народную дружину в Донецке сдавали нормы «ГТО»

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:18:29+03:00

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Сегодня, 26 января, в Донецке на базе одноименного легкоатлетического манежа порядка 80 дончан сдали нормы государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе центрального штаба Народной Дружины.

- В случае если кандидаты в Народную дружину не выполняют нормативы ГТО на какой-либо знак отличия с первого раза, у них всегда есть возможность подготовится к пересдаче нормативов. Для этого проводим открытые тренировки в разных городах и районах, где все желающие могут усовершенствовать свои навыки и уровень подготовки, – отметил руководитель координационного штаба движения Владимир Тараненко.

Программа по возрождению Народных дружин в ДНР реализуется с весны 2019 года. Дружинники оказывают содействие органам МВД в охране общественного порядка, участвуют в организации спортивных мероприятий. Каждый человек может прийти на сдачу этого комплекса физических упражнений и проверить себя. Дети могут сдавать нормы ГТО с 8 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU