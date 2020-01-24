Культурная жизнь в Республиках Донбасса: Российский режиссер поставит на сцене донецкого драмтеатра пьесу «Ромео и Жанетта»

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:25:56+03:00

Премьера спектакля состоится на Большой сцене уже в марте этого года

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Культурная жизнь в Республиках Донбасса кипит полным ходом. Во время войны театры и филармонии для многих стали особенным местом, где можно отвлечься от суровых будней и отдохнуть душой. Обычно билеты на представления раскупают в первые дни продаж.

Несмотря на безусловный ажиотаж на уже имеющиеся в репертуаре постановки, творческие группы не расслабляются. Регулярно ставятся премьерные спектакли. Очередной анонс уже вызвал интерес у публики – российский режиссёр Сергей Бобровский приступил к репетициям спектакля «Ромео и Жанетта» по мотивам пьесы французского драматурга Жана Ануя.

Российский режиссер Сергей Бобровский поставит на сцене донецкого драмтеатра пьесу «Ромео и Жанетта»Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Премьера постановки состоится уже в марте этого года и пройдёт на Большой сцене муздрамы.

– Пьеса Жана Ануя из «чёрного цикла» автора по эмоциональному накалу сопоставима с трагедиями Шекспира. Немаловажно и то, что Сергей Бобровский тонко чувствует наших артистов. Уверена, что у нас получатся очень интересные актёрские работы, и каждый из героев максимально раскроется в своём образе. История о любви вопреки всему никого не оставит равнодушны, – говорит генеральный директор – художественный руководитель музыкально–драматического театра Наталья Волкова.

В марте прошлого года на Большой сцене муздрамы состоялась премьера драматической комедии «Вишнёвый сад»Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Это не первая постановка Сергея Бобровского, которая была представлена в Донецке. В марте прошлого года на Большой сцене муздрамы состоялась премьера драматической комедии «Вишнёвый сад» по одноимённой пьесе Антона Чехова. Ее постановщиком был также Сергей Бобровский.

– Ходили на «Вишневый сад» всем коллективом. Увиденное превысило все ожидания, – рассказывает учитель из Макеевки Светлана Александровна. – Внутри себя я сомневалась, что постановка передаст всю атмосферу и весь глубокий смысл, который был заложен Чеховым. Ошибалась. Есть постановки, на которые можно ходить по несколько раз. На «Юноне и Авось» моя знакомая была три раза. Я хотела бы еще раз попасть на «Вишневый сад».

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ИСТОЧНИК KP.RU