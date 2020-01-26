2020-01-26T19:00:51+03:00
Политика

Сто жителей ДНР бесплатно получили российские паспорта благодаря благотворительному фонду

Благотворительный фонд «Рука помощи» помогает жителям ДНР в получении паспорта РФ
Екатерина Сорока
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У фонда «Рука помощи» есть спонсоры. В основном это представители бизнеса Донбасса. Фото: strana.uaУ фонда «Рука помощи» есть спонсоры. В основном это представители бизнеса Донбасса. Фото: strana.ua
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Месяц назад «Комсомолка» уже писала о том, что некоторые категории граждан Республики могут бесплатно получить паспорт РФ.

Малоимущие, жители из прифронтовых районов, семьи погибшего военного и сами военные, которые стали инвалидами – освобождаются от уплаты государственной пошлины. Вместо них эту сумму заплатит благотворительный фонд «Рука помощи».

Желающих воспользоваться услугой было тысячи. Но кошелек фонда не резиновый. Так что паспорта РФ получили пока только сто человек. Об этом рассказала руководитель «Руки помощи» Елена Сдержикова.

Наша основная цель – помочь тем жителям Донбасса, которые наиболее остро нуждаются в помощи. Тем, кто ежедневно, вот уже почти шесть лет, вынужден жить бок о бок с войной, чьи дома безжалостно уничтожает Украина, кто каждый день живет под обстрелами. Эти люди выстрадали свое право стать гражданами Российской Федерации. И мы должны им в этом помочь, — рассказала руководитель фонда.

Но все же акция не закончилась. Узнать детальнее о том, как бесплатно получить паспорт РФ с помощью благотворительного фонда, можно по телефонам 071–333–77–55 и 071–311–11–13 или прийти прямо в офис по адресу: Донецк, улица Артема, дом 129а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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