2020-01-26T16:35:43+03:00
Политика

По украинскому паспорту и идентификационному коду можно и дальше получать пенсию в ДНР

В Пенсионном фонде Республики опровергли слухи, распространяемые в соцсетях
Григорий НИКОЛАЕВ
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Пенсионерам ДНР пока не стоит переживать по поводу наличия у них республиканских паспортов и справок ИННПенсионерам ДНР пока не стоит переживать по поводу наличия у них республиканских паспортов и справок ИННФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Слухи, гуляющие в соцсетях о прекращении выплат пенсионерам ДНР, у которых нет республиканского паспорта и идентификационного кода (ИНН), не соответствуют действительности. Такое разъяснение сделала председатель Пенсионного фонда Галина Сагайдакова на официальном сайте ДНР.

- На территории Республики паспорт гражданина ДНР и гражданина Украины являются равноправными документами, удостоверяющим личность. Идентификационный номер, выданный ДНР или Украиной — это абсолютно одинаковый набор цифр, представляющий собой индивидуальный номер налогоплательщика, — прокомментировала Галина Сагайдакова.

Кстати, за достаточно короткое время Пенсионному фонду ДНР дважды пришлось опровергать подобные слухи. В прошлый раз – в конце октября. Но тогда речь шла только о паспорте. Теперь еще «приплюсовали» справку ИНН. Пенсионерка из Макеевки Валентина Петровна на днях доказывала мне, что информация про код – достоверна на сто процентов. Она узнала от проверенных людей.

- Если такое и введут, то совсем не скоро – после всеобщей паспортизации. А процесс выдачи паспортов ДНР у нас движется черепашьим шагом, - отвечал я знакомой.

Хотя и посоветовал Валентине Петровне встать в электронную очередь за республиканским документом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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