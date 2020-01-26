По украинскому паспорту и идентификационному коду можно и дальше получать пенсию в ДНР

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:35:43+03:00

Пенсионерам ДНР пока не стоит переживать по поводу наличия у них республиканских паспортов и справок ИНН Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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Слухи, гуляющие в соцсетях о прекращении выплат пенсионерам ДНР, у которых нет республиканского паспорта и идентификационного кода (ИНН), не соответствуют действительности. Такое разъяснение сделала председатель Пенсионного фонда Галина Сагайдакова на официальном сайте ДНР.

- На территории Республики паспорт гражданина ДНР и гражданина Украины являются равноправными документами, удостоверяющим личность. Идентификационный номер, выданный ДНР или Украиной — это абсолютно одинаковый набор цифр, представляющий собой индивидуальный номер налогоплательщика, — прокомментировала Галина Сагайдакова.

Кстати, за достаточно короткое время Пенсионному фонду ДНР дважды пришлось опровергать подобные слухи. В прошлый раз – в конце октября. Но тогда речь шла только о паспорте. Теперь еще «приплюсовали» справку ИНН. Пенсионерка из Макеевки Валентина Петровна на днях доказывала мне, что информация про код – достоверна на сто процентов. Она узнала от проверенных людей.

- Если такое и введут, то совсем не скоро – после всеобщей паспортизации. А процесс выдачи паспортов ДНР у нас движется черепашьим шагом, - отвечал я знакомой.

Хотя и посоветовал Валентине Петровне встать в электронную очередь за республиканским документом.

ИСТОЧНИК KP.RU