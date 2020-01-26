В Донецке загорелась психбольница
Сегодня утром в городское отделение МЧС ДНР поступил экстренный вызов. На территории психоневрологической больницы в Донецке начался сильный пожар. По непонятным причинам загорелась хозяйственная постройка.
Пламя разгорелось настолько сильно, что на его тушение было отправлено пять пожарных машин И больше 20 спасателей. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе МЧС Республики.
— Пожаром уничтожено: кровля и перекрытие на площади 70 квадратных метров, шесть оконных блоков, вещи бывшие в употреблении на площади 50 квадратных метров, — говорится в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что эксперты начали устанавливать причину возгорания постройки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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