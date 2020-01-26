2020-01-26T15:34:10+03:00
Общество

В Донецке загорелась психбольница

Благодаря слаженным действиям спасателей пожар быстро локализовали
Екатерина Сорока
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От МЧС ДНР привлекалось: 5 единиц техники, 21 человек личного состава. Фото: thinglink.comОт МЧС ДНР привлекалось: 5 единиц техники, 21 человек личного состава. Фото: thinglink.com
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Сегодня утром в городское отделение МЧС ДНР поступил экстренный вызов. На территории психоневрологической больницы в Донецке начался сильный пожар. По непонятным причинам загорелась хозяйственная постройка.

Пламя разгорелось настолько сильно, что на его тушение было отправлено пять пожарных машин И больше 20 спасателей. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Пожаром уничтожено: кровля и перекрытие на площади 70 квадратных метров, шесть оконных блоков, вещи бывшие в употреблении на площади 50 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что эксперты начали устанавливать причину возгорания постройки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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