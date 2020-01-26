«Нам доверена память!» В Донецке прошел конкурс детского рисунка к 75-летию Победы

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:22:39+03:00

В конкурсе рисунка, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участвовали больше 500 читателей детских библиотек. Фото: Министерство культуры ДНР

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В читальном зале Донецкой республиканской библиотеки для детей имини Кирова торжественно подвели итоги конкурса детского рисунка «Нам доверена память», посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Работы выставлялись по пяти номинациям: «Герои Великой Отечественной войны», «Освобождение Донбасса», «Книга о войне», «Великие битвы Великой Отечественной войны» и «Военная летопись».

- В конкурсе приняли участие больше 500 самых способных, одаренных и талантливых читателей детских библиотек. Среди них большая часть – это жители Донецкой Народной Республики, также к нам поступили работы с территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, Луганской Народной Республики и Российской Федерации, - рассказала заместитель директора Донецкой республиканской библиотеки для детей им. Кирова Ольга Бабченко.

В конкурсе рисунка, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участвовали больше 500 читателей детских библиотек. Фото: Министерство культуры ДНР

Конкурс был организован при поддержке Министерства культуры. Победителей наградили памятными призами и дипломами.

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ИСТОЧНИК KP.RU