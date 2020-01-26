Перемирие по-украински: В ЛНР ранены четверо мирных жителей

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:30:50+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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230 раз Украина нарушила режим прекращения огня в Луганской Народной Республике с 21 июля прошлого года. Об этом сообщил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- Девять защитников Республики погибли, четверо - получили ранения, - сказал он. - Среди мирных жителей ранения получили четыре человека, повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры и одиннадцать жилых домов.

И прошедшая неделя для жителей ЛНР прошла неспокойно. Боевики дважды обстреливали из минометов и гранатометов. И это при том, что в Донбассе действует перемирие. Мирные жители задаются вопросом: "Почему украинская сторона, согласно Минским соглашениям, не отвела свои вооружения?"

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ИСТОЧНИК KP.RU