Перемирие по-украински: В ЛНР ранены четверо мирных жителей
230 раз Украина нарушила режим прекращения огня в Луганской Народной Республике с 21 июля прошлого года. Об этом сообщил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
- Девять защитников Республики погибли, четверо - получили ранения, - сказал он. - Среди мирных жителей ранения получили четыре человека, повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры и одиннадцать жилых домов.
И прошедшая неделя для жителей ЛНР прошла неспокойно. Боевики дважды обстреливали из минометов и гранатометов. И это при том, что в Донбассе действует перемирие. Мирные жители задаются вопросом: "Почему украинская сторона, согласно Минским соглашениям, не отвела свои вооружения?"
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ИСТОЧНИК KP.RU