2020-01-26T15:30:50+03:00
Политика

Перемирие по-украински: В ЛНР ранены четверо мирных жителей

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В ЛНР ранены четверо мирных жителей. Фото: news-front.infoВ ЛНР ранены четверо мирных жителей. Фото: news-front.info
Изменить размер текста:

230 раз Украина нарушила режим прекращения огня в Луганской Народной Республике с 21 июля прошлого года. Об этом сообщил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- Девять защитников Республики погибли, четверо - получили ранения, - сказал он. - Среди мирных жителей ранения получили четыре человека, повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры и одиннадцать жилых домов.

И прошедшая неделя для жителей ЛНР прошла неспокойно. Боевики дважды обстреливали из минометов и гранатометов. И это при том, что в Донбассе действует перемирие. Мирные жители задаются вопросом: "Почему украинская сторона, согласно Минским соглашениям, не отвела свои вооружения?"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики нанесли артудар по Донецку из Красногоровки

Об этом сообщили в СЦКК (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке загорелась психбольница
«Нам доверена память!» В Донецке прошел конкурс детского рисунка к 75-летию Победы
Перемирие по-украински: В ЛНР ранены четверо мирных жителей
Кавалер звезды: В оранжерее Донецкого ботанического сада зацвел необычный цветок
В прифронтовом районе Донецка пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого
Одно из ведомств Республики взялось за помощь донецкому приюту для животных «ПИФ»
Украинские военные за сутки выпустили по ДНР больше 180 снарядов и мин
Украинские боевики нанесли артудар по Донецку из Красногоровки
«Создать государственные приюты и ввести ответственность за жестокое обращение с животными»: дончанин написал петицию
Погода на день в Донецке: 26 января в городе пасмурно, без осадков
Режиссер из Санкт-Петербурга в Донбасс Опере поставит оперу опер Джузеппе Верди
Бойцы НМ ДНР перехватили украинский беспилотник «Скайволкер»
В ближайшее время тарифы повышаться не будут
«Донецкий кряж» пригласили в телевизионную Первую лигу КВН
ВСУ блокировали работу ОБСЕ в Золотом с помощью «Буковель-АД»
Команда КВН «Ровеньки», состоящая из шахтеров, попала в Премьер-лигу к Александру Маслякову-младшему
Освобожденных из украинского плена выписали из луганской больницы
На украинском пункте пропуска задержали разбойника, который скрывался в Донецке
Жительница Донецка Татьяна Орехова отмечает 100-летний юбилей
Украинский военный грузовик протаранил гражданскую легковушку
Командующий украинскими войсками приказал изымать у военных гаджеты с выходом в интернет
Глава ЛНР поздравил студентов Республики с Днем студента