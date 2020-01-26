Кавалер звезды: В оранжерее Донецкого ботанического сада зацвел необычный цветок

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:29:12+03:00

Цветение этого цветка можно спрограммировать к определенной дате

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В оранжерее Донецкого ботанического сада зацвел Гиппеаструм гибридный. Его родина - субтропические и тропические районы Южной Америки. Название растения происходит от греческих слов hipperos - кавалер и astron - звезда, что объясняет форму цветка.

- Роскошные цветы гиппеаструма не могут не восхищать, поэтому его выращивают как комнатное растение и для срезки. Одно из достоинств – цветение можно спрограммировать к определённой дате. Приглашаем полюбоваться эффектным цветением! – говорят сотрудники ботанического сада.

Экскурсии в мир тропиков и субтропиков (оранжерейный комплекс) проводятся ежедневно в 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00 . Стоимость билета – 50 руб. Для школьников 1-4 класса - 30 руб. Дошкольники бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU