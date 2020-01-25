В ближайшее время тарифы повышаться не будут

25 Янв. 2020 2020-01-25T21:40:41+03:00

В ближайшее время тарифы на коммуналку повышаться не будут. Фото: https://amurmedia.ru/

Других повышений тарифов в этом году больше не планируется

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Вчера мы сообщали, что с февраля в Республике повысится стоимость электроэнергии для населения. Со следующего месяца за электроэнергию придется платить больше примерно на тридцать процентов. Но есть и хорошая новость. В ближайшее время повышение коммуналки больше не планируется. Об этом заявил исполняющие обязанности руководителя Республиканской службы по тарифам Александр Алипов.

- В ближайшее время больше никаких изменений в плане коммунальных платежей не предвидится, — сказал Алипов. Руководитель тарифной службы Республики отметил, что повышение тарифов на электроэнергию было необходимо, чтобы повысить зарплаты энергетикам, а также работникам угольной промышленности.

- Несмотря на принятое решение о повышении, тарифы все равно доступны для населения, — прокомментировал Алипов повышение тарифов на электроэнергию.

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Цены указаны в копейках. И если учитывать все повышения, то платить придется на 200-300 рублей больше, но никак не на тысячи (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU