Бойцы НМ ДНР перехватили украинский беспилотник «Скайволкер»

25 Янв. 2020 2020-01-25T22:36:22+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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На мариупольском направлении бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики перехватили украинский беспилотный летательный аппарат «Скайволкер», который проводил разведку для корректировки огня по населенным пунктам ДНР.

Контроль над украинским беспилотником военнослужащие Республики перехватили с помощью умелых действий. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

- Для корректировки огня по ДНР боевиками 10-й бригады применялся беспилотный летательный аппарат типа Skywalker. Данный БПЛА был своевременно обнаружен расчетом комплекса РЭБ «Террикон М2Н», - рассказывают в УНМ Республики. - Умелыми действиями операторов канал управления был перехвачен, а аппарат успешно приземлен на нашей территории.

На данный момент изучается информация с флэшки. В дальнейшем данные будут переданы в Генпрокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам по фактам обстрелов Республики – в отношении командира 10-й бригады ВСУ Василия Зубанича.

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ИСТОЧНИК KP.RU