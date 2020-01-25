Освобожденных из украинского плена выписали из луганской больницы
Из луганской республиканской клинической больницы медики выписали освобожденных из украинского плена. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева.
- Им) будет оказано сопровождение в получении и оформлении документов и с вопросами трудоустройства. Теперь это их право, их желание принимать решение, где они останутся проживать: в ЛНР или примут решение выехать на территорию Российской Федерации, но это их выбор, и им определять свою дальнейшую судьбу, - сказала она.
Ольга Кобцева отметила, что освобожденным из украинского плена Республика выплатила единоразовую денежную помощь.
Напомним, что 29 декабря 2019 года состоялся крупный обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU