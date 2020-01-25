Освобожденных из украинского плена выписали из луганской больницы

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:38:25+03:00

Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева

Изменить размер текста: A A

Из луганской республиканской клинической больницы медики выписали освобожденных из украинского плена. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева.

- Им) будет оказано сопровождение в получении и оформлении документов и с вопросами трудоустройства. Теперь это их право, их желание принимать решение, где они останутся проживать: в ЛНР или примут решение выехать на территорию Российской Федерации, но это их выбор, и им определять свою дальнейшую судьбу, - сказала она.

Ольга Кобцева отметила, что освобожденным из украинского плена Республика выплатила единоразовую денежную помощь.

Напомним, что 29 декабря 2019 года состоялся крупный обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший узник Украины 85-летний ученый Мехти Логунов: «Мы вышли из окружения врага»

Из всех переданных Донбассу пленных он единственный не стал просить помилования у президента Украины. Мехти Логунов дал эксклюзивное интервью «Комсомолке» (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU