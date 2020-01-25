2020-01-25T18:38:25+03:00
Политика

Освобожденных из украинского плена выписали из луганской больницы

Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 годаОбмен пленными состоялся 29 декабря 2019 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Из луганской республиканской клинической больницы медики выписали освобожденных из украинского плена. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева.

- Им) будет оказано сопровождение в получении и оформлении документов и с вопросами трудоустройства. Теперь это их право, их желание принимать решение, где они останутся проживать: в ЛНР или примут решение выехать на территорию Российской Федерации, но это их выбор, и им определять свою дальнейшую судьбу, - сказала она.

Ольга Кобцева отметила, что освобожденным из украинского плена Республика выплатила единоразовую денежную помощь.

Напомним, что 29 декабря 2019 года состоялся крупный обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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