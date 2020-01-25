На украинском пункте пропуска задержали разбойника, который скрывался в Донецке

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:03:53+03:00

Беглеца задержали на пункте пропуска «Новотроицкое», когда он возвращался в родную Волноваху. Фото: ГПСУ

Мужчина возвращался в Волноваху в надежде, что там «забыли» о преступлении

Изменить размер текста: A A

35-летнего жителя Волновахи задержали на украинском контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое». Мужчина направлялся из ДНР в родной город. Выяснилось, что за ним «числится» разбой, совершенный 4 года назад.

Не секрет, что преступники, живущие в Донбассе, нередко переходят линию разграничения, чтобы скрыться от правосудия. Вот и житель Волновахи после совершения преступления уехал в ДНР. Там его никто не искал. И неудивительно, ведь украинская полиция не сотрудничает с республиканской в совместном поиске нарушителей.

В областном управлении Нацполиции Украины рассказали, что задержанный мужчина со своим товарищем поздно вечером 7 января 2016 года напали на 52-летнего прохожего. Его избили, забрали 2 тысячи гривен и мобильный телефон. Когда полиция вышла на след разбойников, один успел удрать «за кордон», а второго осудили.

И вот на днях беглец решил вернуться в Волноваху в надежде, что там «забыли» о преступлении. Но дальше пункта пропуска проехать не смог. Теперь ему светит до 7 лет лишения свободы – за разбой.

Ветеран уголовного розыска Владимир, живущий в Донецке, рассказал «КП» об обратном процессе.

- Преступники из ДНР и ЛНР часто прячутся на территории Украины. Более того, создаются группировки, которые действуют по обе стороны границы. Это позволяет им уходить от ответственности. Сотрудники полиции не могут провести полноценного расследования и задержать всех подозреваемых, - отмечает ветеран. – Вина за такую ситуацию лежит на Киеве, который не выполняет Минских соглашений и не делает легитимной донецкую полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский журналист Дмитрий Гордон предложил Зеленскому отгородиться от Донбасса и Крыма стеной и отказаться от этих территорий

Гордон назвал Донбасс «гнойником для Украины» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU