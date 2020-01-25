ВСУ блокировали работу ОБСЕ в Золотом с помощью «Буковель-АД»
Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе международных наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ. В этом раз киевские силовики блокировали беспилотный летательный аппарат в районе Золотого.
Для этого 72-я бригада ВСУ использовала специальные технические средства «Буковель-АД» и «Р-934Б». Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- Делается это для сокрытия вооружения вблизи линии соприкосновения, - сказал он.
Филипоненко отметил, что факт препятствия работе подтверждается и сотрудниками ОБСЕ.
Вооруженные формирования Украины размещают запрещенное вооружение вблизи жилых домов. Так, в Кряковке разведка Народной милиции Луганской Народной Республики зафиксировала размещение зенитной установки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский журналист Дмитрий Гордон предложил Зеленскому отгородиться от Донбасса и Крыма стеной и отказаться от этих территорий
Гордон назвал Донбасс «гнойником для Украины» (Подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU