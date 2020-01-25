ВСУ блокировали работу ОБСЕ в Золотом с помощью «Буковель-АД»

25 Янв. 2020 2020-01-25T20:03:58+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР

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Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе международных наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ. В этом раз киевские силовики блокировали беспилотный летательный аппарат в районе Золотого.

Для этого 72-я бригада ВСУ использовала специальные технические средства «Буковель-АД» и «Р-934Б». Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Делается это для сокрытия вооружения вблизи линии соприкосновения, - сказал он.

Филипоненко отметил, что факт препятствия работе подтверждается и сотрудниками ОБСЕ.

Вооруженные формирования Украины размещают запрещенное вооружение вблизи жилых домов. Так, в Кряковке разведка Народной милиции Луганской Народной Республики зафиксировала размещение зенитной установки.

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ИСТОЧНИК KP.RU