Глава ЛНР поздравил студентов Республики с Днем студента

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:04:44+03:00

Леонид Пасечник отметил, что с каждым годом молодое поколение играет все более значимую роль в жизни государства

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил студентов молодого государства с Татьяниным днем – Днем российского студенчества.

Вы вступили на сложный, но бесконечно интересный и славный путь познания, - обратился Леонид Иванович. - Студенчество – это время свершений и открытий, полета мечты и поиска пути реализации творческого потенциала.

Пасечник отметил, что с каждым годом молодежь играет все более значимую роль в жизни ЛНР и поблагодарил молодое поколение за то, что продолжают чтить традиции Луганщины и представляют государство за его пределами.

- Вас отличает патриотизм и активная гражданская позиция, повышенный интерес к жизни, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению, - говорит Глава ЛНР. - От всей души желаю всем студентам здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемых сил, настойчивости, успехов в учебе и труде.

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ИСТОЧНИК KP.RU