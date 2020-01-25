2020-01-25T14:03:55+03:00
Общество

Денис Пушилин поздравил студентов ДНР с Татьяниным днем

Глава государства отметил, что молодость студентов Республики проходит не совсем так, как у студентов большинства государств земного шара
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Денис Владимирович пожелал студентам успешных сессий, удачной защиты курсовых и дипломных работДенис Владимирович пожелал студентам успешных сессий, удачной защиты курсовых и дипломных работФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня в Донецкой Народной Республики отмечается Татьянин день – День российского студенчества. Глава государства Денис Пушилин поздравил студентов Республики.

- Студенческая пора – это самый яркий период в жизни. С одной стороны, это время познаний и приобретения навыков будущей профессии, а с другой – время развлечений и романтики, а для многих – и время первой настоящей любви, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что молодость студентов ДНР проходит не совсем так, как у других. Молодежь Республики испытывает на себе последствия войны и всех связанных с ней лишений. Несмотря на это – студенты с оптимизмом идут вперед.

- Все наши проблемы рано или поздно будут решены, а наша Донецкая земля обязательно получит долгожданный мир и процветание, - подчеркнул Глава ДНР. - То, как скоро это наступит, во многом зависит и от вас, ведь вы – будущее Донецкой Народной Республики. Вы – наша надежда!

Денис Владимирович пожелал студентам успешных сессий, удачной защиты курсовых и дипломных работ.

- А главное – найти свое призвание в жизни и выйти на ту стезю, которая будет приносить удовольствие вам и пользу нашей стране, - пожелал Глава Донецкой Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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