Денис Пушилин поздравил студентов ДНР с Татьяниным днем

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:03:55+03:00

Глава государства отметил, что молодость студентов Республики проходит не совсем так, как у студентов большинства государств земного шара

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Донецкой Народной Республики отмечается Татьянин день – День российского студенчества. Глава государства Денис Пушилин поздравил студентов Республики.

- Студенческая пора – это самый яркий период в жизни. С одной стороны, это время познаний и приобретения навыков будущей профессии, а с другой – время развлечений и романтики, а для многих – и время первой настоящей любви, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что молодость студентов ДНР проходит не совсем так, как у других. Молодежь Республики испытывает на себе последствия войны и всех связанных с ней лишений. Несмотря на это – студенты с оптимизмом идут вперед.

- Все наши проблемы рано или поздно будут решены, а наша Донецкая земля обязательно получит долгожданный мир и процветание, - подчеркнул Глава ДНР. - То, как скоро это наступит, во многом зависит и от вас, ведь вы – будущее Донецкой Народной Республики. Вы – наша надежда!

Денис Владимирович пожелал студентам успешных сессий, удачной защиты курсовых и дипломных работ.

- А главное – найти свое призвание в жизни и выйти на ту стезю, которая будет приносить удовольствие вам и пользу нашей стране, - пожелал Глава Донецкой Народной Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Культурная жизнь в Республиках Донбасса: Российский режиссер поставит на сцене донецкого драмтеатра пьесу «Ромео и Жанетта»

Премьера спектакля состоится на Большой сцене уже в марте этого года (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU